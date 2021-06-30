عاجل.. التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين ومتهمي قضية الآثار

أمرت جهات التحقيق، قبل قليل، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت»، وباقي المتهمين فى قضية التنقيب عن الآثار وحيازتها، والتي تحقق بها الجهات المختصة.

وألقت الأجهزة الأمنية، مساء الإثنين، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، في مدينة السادس من أكتوبر، وخضع لجلسة تحقيق، أمس الثلاثاء، ثم صدر أمر بحبسه احتياطيا، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.

وسبق حسن راتب، القبض على نائب الجن والعفاريت، علاء حسانين، وشقيقه وآخرين، حيث تم ضبطهم فى منطقة مصر القديمة، وبحوزتهم 201 قطعة آثار وأدوات التنقيب، فيما كشفت التحقيقات عن أن راتب موّل عمليات التنقيب بملايين الجنيهات.