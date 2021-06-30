حسام حبيب ردا على تصريحات والده: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا»

عبر الفنان حسام حبيب عن استيائه من تصريحات والده الأخيرة حينما وصف نفسه بـ«عجوز خرف» وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع انستجرام.

ونشر حسام حبيب صورة لوالده على موقع تبادل الصور «انستجرام» معلقا عليها: «وأنا ما اقبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأنى زى مابغير على بيتى ومراتى برده غصب عنى بغير على أبويا مهما أذتنى ومهما عملت لأنك عارف إنى عمرى ماهمنى رأي حد فيا يهمنى بس رضا ربنا عنى، وأنا هاعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنى وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرًا».

يذكر أن تعليق «حسام حبيب» جاء بعد بوست نشره والده حسين حبيب عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام قال فيه «أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى فى لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته، وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة، واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره».

وتابع والد حسام حبيب قائلا «أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله، بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وأنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف».

وأضاف حبيب «أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول، أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن».

وتابع «بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبى الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى بإيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هوه، والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد أنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح، وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سببتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن».