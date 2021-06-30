النيابة: ضبط 227 قطعة مع متهمي قضية الآثار تعود لـ5 حضارات

قال بيان صادر عن النيابة العامة، حول «قضية الآثار» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، البرلماني السابق، إن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أكدت أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية، وتعود لعصور مختلفة، إلى ما قبل التاريخ، وإلى العصر الفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.

كما أكدت اللجنة خضوع 4 مواقع حفر، عاينتها النيابة العامة، لقانون حماية الآثار، لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر الذي جرى بها، كان بقصد التنقيب عن الآثار.

وجدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها، كما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين «راتب وحسانين»، وعرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر في أمر التحفظ.