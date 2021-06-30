مجاهد: تعامل شركات أدوية ضمور العضلات اتخذ منحى آخر بعد تدخل الرئيس

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، إن القيادة السياسية تتابع وبشكل دقيق كافة الاستغاثات التي تصل من الحالات المرضية خلال وسائل الإعلام وغيرها، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستجابة لأطفال مرضى ضمور العضلات ووجه بعلاجهم على نفقه الدولة.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الخدمات الموجه لمرضى الغسيل الكلوى تحتل مرتبة كبيرة على أولويات الوزارة، لافتا إلى أن هناك عددًا من المبادرات الرئاسية التي يجرى الكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة تخص المرضى في مختلف المجالات.

وأوضح أن مرض ضمور العضلات الشوكي أحد الملفات الذي اهتمت به القيادة السياسية مؤخرًا، وهي المشكلة الموجودة في مصر منذ سنوات، وكانت الوزارة تتفاوض قبل الاهتمام الرئاسي بها مع عدد من شركات الأدوية لعلاج ذلك المرض، إلا أنه وبعد توجيه الرئيس الأخير اتخذ شكل المفاوضات منحى آخر، «التفاوض دلوقتي اتنقل لشكل تاني بعد اهتمام الرئيس السيسي، وجرى إنشاء صندوق لإنجاح ذلك المشروع متفرع من صندوق تحيا مصر».

وبالنسبة لتصنيع اللقاحات، أشار «مجاهد» إلى أن الوزارة تعمل على أن تكون مصر مركزًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في المنطقة عبر مصنع «فاكسيرا»، ويشرف الخبراء الصينيين على عمليات التصنيع منذ حوالي شهر ونصف الشهر من أجل مراقبة عمليات الإنتاج بدقة، «إحنا انتجنا أول 600 ألف جرعة إمبارح تحت اسم فاكسيرا ساينوفاك صنع في مصر».

وأكد«مجاهد» أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت قرارها بتصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا، مشيرًا إلى أن الوزيرة قابلت منذ فترة رئيس التحالف الدولي للقاحات، وأشاد بتنوع مصر لاستيراد اللقاحات، وكذا اللجوء للتصنيع المحلي لتلك اللقاحات، «إحنا بنسعى بأن يكون لدينا اكتفاء ذاتي وصناعة وطنية للقاح كورونا».