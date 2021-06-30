وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى «صدر الزقازيق»

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بجولة تفقدية مساء اليوم الأربعاء، على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للارتقاء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التطوير الجارية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وتم التأكد من التوسعة والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير ببعض الأقسام الطبية، ووجه بسرعة الانتهاء منها وفقاً لمعايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، بالشكل الجمالي المطلوب، لدخول باقي الأقسام الطبية الخدمة، لصالح المرضى بالمحافظة، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها.

كما تابع «مسعود» توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين، ووجه مدير المستشفى بمتابعة شبكة الغازات ومخارج الأكسجين، والتأكد من صيانتها وعملها بشكل جيد، وعدم وجود أي إهدار في كميات الأكسجين، تزامناً أيضاً مع أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة ومراقبة عدادات الأكسجين، وصرف الكميات منها حسب الاحتياج، وأيضاً متابعة نسب الأكسجين للمرضى، ونسب استهلاكها بما يتناسب مع حالة كل مريض.

وشدد وكيل وزارة الصحة على اتباع بروتوكول العلاج لمرضى كورونا، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، كما وجه بالمتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وتابع إجراءات مجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكداً على اتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفيات.