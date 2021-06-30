النيابة: تحريات الشرطة أكدت تمويل حسن راتب عمليات التنقيب عن الآثار

قالت النيابة العامة في بيان لها، صدر حول «قضية الآثار الكبرى» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، إن تحريات الشرطة أكدت مشاركة المتهم حسن راتب، في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأوضحت النيابة العامة، أن أحد المتهمين، بعد القبض عليه، أفاد استدلالًا، بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه.

وجدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين في قضية الآثار بتهم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين راتب وحسانين، وعرض أمر التحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.