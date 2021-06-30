طرق الاستعلام وسداد آخر فاتورة كهرباء بالأسعار القديمة

يستعلم ما يقرب من 28 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية القديمة بدءا من غد عن قيمة فواتير استهلاك شهر يوليو وهي آخر فاتورة بالأسعار القديمة قبل تطبيق الوزارة أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، والمقرر تطبيقها على فواتير شهر أغسطس المقبل من خلال الطرق والآليات التي وفرتها الوزارة للتسهيل على المواطنين.

أولا: طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع وزارة الكهرباء

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي

http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

خطوت الاستعلام عن الفاتورة بشركات التوزيع

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب اسمها على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

سداد فواتير الكهرباء باستخدام «كود السداد الإلكتروني»

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الطرق والآليات للمشتركين لتسهيل سداد فواتير الكهرباء بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التاليه:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

منافذ تحصيل الفواتير

ووفرت وزارة الكهرباء عددا من منافذ التحصيل منتشرة في جميع المناطق لسداد قيمة فواتير الاستهلاك وهي:

- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى: «مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

- فوري: 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

-12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير «البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الإمارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK»، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال «App Store - Play Store».

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بكل شركة على «App Store -Play Store».

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store -Play Store» و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول «خدمات الكهرباء الذكية App Store Play Store -www.eservices.ncdec.net» لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

- يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة «www.digital.gov.eg» على بوابة التحول الرقمى والتى تقدم الخدمات التالية «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».