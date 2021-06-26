طرق سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا وشحن العدادات مسبقة الدفع

وفرت شركات توزيع الكهرباء، عددًا من الخدمات وطرق سداد فواتير الكهرباء، وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، للتسهيل والتيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بينها سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الفيزا من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدفع الإلكتروني، كذلك شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع سواء بمقرات شركات التوزيع أو من خلال ماكينات الشحن الخاصة الخاصة الخارجية.

خطوات سداد فواتير الكهرباء بالفيزا

يمكن سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا من خلال:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر من هـنــا لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

- اختيار الدفع الإلكتروني ثم إدخال رقم الفيزا الخاصة بالعميل.

- وفرت شركة الكهرباء 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير «البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK»، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال «App Store - Play Store».

طرق وآليات سداد فواتير الكهرباء

ووفرت وزارة الكهرباء، عددًا من الطرق لسداد الفاتورة من خلال الآتي:

- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر من هـنــــا لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي؛ «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – والبنك الزراعي».

- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

- تطبيق فوري «My Fawry» على الهاتف المحمول «App Store -Play Store».

- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول «خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store» من هـنــــا، لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات، وهي: إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة.

- يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة على بوابة التحول الرقمي من هـنـــا «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

طرق سداد فواتير الكهرباء وشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع:

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء «أكثر من 1000 مركز شحن».

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – والبنك الزراعي».