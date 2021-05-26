الكهرباء: بدء مراجعة فواتير المشتركين عن شهر يونيو قبل الطباعة

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ستبدأ اليوم الأربعاء، مراجعه كشوف استهلاك قراءات عدادات المشتركين التي سلمها الكشافين لاستبعاد القراءات الشاذة تمهيدا لطباعه فواتير شهر يونيو، بهدف تلافي أية أخطاء وإصدار ايصالات بفواتير تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

تعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء

وأشار المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، إلي أن وزارة الكهرباء اتخذت عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء، حيث كشف المصدر عن الخطوات التي تقوم بها شركات توزيع الكهرباء علي مستوي المحافظات لإصدار فواتير دون أخطاء وتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين بدء من استلام كشوف قراءات العدادات من الكشافين وحتي الانتهاء من طباعه الإيصالات.

خطوات إصدار إيصالات الكهرباء دون أخطاء

- الخطوة الأولي: التفريغ للوحدات على برنامج القراءات.

- الخطوة الثانيه: استخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ.

-الخطوة الثالثه: يجري مراجعة ما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

- الخطوه الخامسة: بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة، يتم طباعة تقارير تسمى «تقارير الإصدار» ويتم مراجعتها.

- الخطوه السادسة: يجري إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة.

- الخطوة السابعه: فور الانتهاء من الطباعة يتم تسليم الإيصالات للفرع والذي يقوم بدوره بتسليمها للمحصلين الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءًا من يوم 1 في الشهر.

التعديل في حاله وجود خطأ

وأشار المصدر إلي أنه في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق خدمة «الواتس آب» أو مركز الشكاوى أو رقم 121 يجري بحثها فورا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.