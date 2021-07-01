في ذكرى وفاته.. عزت أبو عوف «الطبيب» عاشق الفن

تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل لواحد من أهم نجوم الوطن العربي، الذي امتلك كثيرا من المواهب الفنية التي دفعته لترك مهنته الأساسية من أجلها، وهو الفنان عزت أبو عوف، الذي توفي في 1 يوليو 2019.

بدأ الفنان عزت أبو عوف مشواره بدخول كلية الطب، بناء على رغبة من والده، وكشف عن هذا الأمر من خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال «أبو عوف» حينها، إن والده كان يرغب في دخول كلية الطب، لكن الظروف المادية للعائلة لم تكن تسمح بهذا الأمر، فرغب فى تحقيق حلمه في ابنه عزت، وبالفعل استجاب لرغبة والده والتحق بالكلية، على الرغم من حبه للفن والمزيكا لافتا إلى أنه كان يريد استكمال طريقة في الفن.

نفذ عزت أبو عوف رغبة والده والتحق بكلية الطب وتخرج منها، وظل يمارس مهنة الطب لمدة 6 سنوات كاملة، على الرغم من عدم حبه للتشريح والدماء، وهذا النوع من العمل.

وبعد ذلك ذهب الفنان عزت أبو عوف إلى والده، وقال له نصا: «أنا عملتلك كل اللي أنت عايزه، ممكن أنا بقى أعمل اللي أنا عايزه».

وبالفعل أخذ عزت أبو عوف موافقة والده على دخوله مجال الفن، وبدأ مشواره مع المزيكا والتمثيل .

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف بدأ حياته الفنية كعضو في فرقة «بلاك كوتس»، لكن بعد ذلك حلت، وأسس فرقة أخرى مع أشقائه بعنوان «الفور إم»، التي تسببت في شهرته، لما حققته هذه الفرقة من نجاحات كبيرة للغاية، وقدم الموسيقي الخاصة بكثير من الأعمال الفنية.

ولم تكن المزيكا فقط هي طريق عزت أبو عوف، لكنه أصبح واحدا من أهم الممثلين في الوطن العربي، فقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية.