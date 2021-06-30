عضو «القومي للمرأة»: ما تحقق بعد 30 يونيو كان ضربا من الخيال

قالت نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، مدير مركز البحوث الاجتماعية سابقا، إنه وفي أعقاب ثورة 30 يونيو قام المركز بمشروع علمي ضخم يقضي بمسح اجتماعي شامل لكل ربوع مصر، وفي هذا المسح جرى وضع خرائط مجتمعية شملت العديد من المراحل السكانية بداية من مواليد عام 1952 وحتى 1980 ومسح آخر مواليد 1981 وحتى 2010، وثالث شمل مواليد 2010 وحتى عام 2015.

وأضافت «البغدادي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن البحث اهتم بتتبع الطفرات التي حدثت في المجتمع المصري بكل مناحي الحياة ما بين تلك الفترات، كما وتطرق للحاجة الماسة للمواطنين في توفير «حياة كريمة» لهم وكذا الاهتمام بالمساكن التي كانت قديمه وبعضها متهالك ولا يصلح للاستخدام الأدمي.

وأوضحت أن المسح لخص في رسالته، بأنه ومن الضروري الاهتمام بالمناطق والمساكن العشوائية المنتشرة في كل ربوع مصر، كما أكد ضرورة تطوير مثل تلك المناطق حتى تكون آمنة لقاطنيها وجيرانها، لافتة إلى أنه كان ضربا من الخيال أن تحدث تلك النقلة الحضارية، بنقل مواطني تلك المناطق غير الآمنة لمناطق أخرى أكثر أمانا، «ما كنا نصبوا إليه تحقق الآن، وما توقعناه من المستحيلات قد تحقق».

وأكدت أن المرأة حاليا باتت تشعر بإنسانيتها بعد نجاح ثورة 30 يونيو 2013، لأنه وقبل ذلك التاريخ كان هناك الكثير من العبارات من قبل قيادات الجماعات لمصرية المتطرفة وصفت النساء على أنهم «من الدرجة الثانية»، كما كان يجرى استبدال صور المرأة العاملة بالمجال السياسي ببعض الصور والرموز التعبيرية.

وأشارت إلى أنه وحينما استشعرت المرأة المصرية بأن هناك محاولات لتغيير الهوية وشكل دورها في المجتمع المصري، كانت أولى المنتفضين بثورة 30 يونيو، حتى استدعت أبنائها وزوجها ونزلت معهم للمطالبة بحقها، «فترة حكم الرئيس السيسي شهدت إعادة صفة الإنسانية للمرأة».