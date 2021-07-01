شروط السفر إلى تركيا والإجراءات الاحترازية لاستقبال الرحلات من مصر

بإجمالي 21 رحلة أسبوعيا، أعلنت شركة مصر للطيران عن زيادة تردداتها بين القاهرة وإسطنبول؛ لتصل إلى 3 رحلات يوميًا، تبدأ اعتبارًا من غد الجمعة، في ضوء اهتمام مصر للطيران بتعزيز شبكة خطوطها الدولية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» الشروط والإجراءات الاحترازية للسفر لتركيا من مصر، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

إجراءات السفر لتركيا من مصر

وضعت تركيا عددا من الشروط للمسافرين القادمين من مصر، أو عبر مطار القاهرة الدولي وهى:

- سيُطلب من الركاب الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق الذين زاروا «المملكة المتحدة والدنمارك وجنوب أفريقيا»، خلال الأيام العشرة الماضية - قبل الصعود - تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية sars-cov-2، التي أجريت خلال آخر 72 ساعة، قبل مدخلهم إلى تركيا.

- يُطلب منهم البقاء تحت الحجر الصحي لمدة 7 أيام، وفي اليوم السابع سيخضعون لاختبار PCR، إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية فسيرفع الحجر الصحي.

- بدءًا من 31 مايو حتى 30 يونيو 2021، سيُطلب من المسافرين القادمين من «المملكة المتحدة/ إيران/ مصر/ سنغافورة)، تقديم تقرير اختبار PCR بنتيجة سلبية خلال الـ72 ساعة الماضية قبل وصولهم إلى تركيا.

- قد يُسمح برحلات «الطيران العام، والعمل» بعد التنسيق مع وزارة الصحة التركية.

- اعتبارًا من 15 مارس 2021، يجب على جميع الركاب الذين يصلون إلى تركيا ملء «نموذج دخول المسافر» عبر الإنترنت، في غضون 72 ساعة قبل رحلتهم.

- يجب على جميع الركاب ارتداء الأقنعة في أي وقت في المطار وعلى متن الطائرة.

- سيفحص جميع الركاب القادمين، وكذلك إذا ظهرت عليهم أي أعراض.

- لن يرحل الركاب الذين لديهم نتيجة اختبار إيجابية، وسوف يتلقون العلاج.