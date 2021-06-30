وفاة مريض داخل مستشفى خاص بالإسكندرية.. وأسرته: «السبب دم فاسد»

بدأت نيابة محرم بك في مدينة الإسكندرية، قبل قليل، التحقيق في وفاة شاب أثناء خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، بعدما اتهمت أسرته الأطباء بالإهمال الطبي، وإعطائه دما فاسدا، مما تسبب في وفاته.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغاً من أسرة المدعو «حمادة ع. ف. ص.»، مقيم برأس الحكمة في مطروح، يتهم أطباء مستشفى خاص بالإهمال الطبي والتسبب في وفاته

وحررت الأسرة محضراً بالواقعة، يحمل رقم 5653 لسنة 2021 إداري محرم بك، حيث قررت أسرة المتوفي أنه حضر من مطروح للمستشفى المشار إليه بمحرم بك، لإجراء جراحة تغيير مفصل في ساقه.

وقال ابن عم المتوفى إن أطباء المستشفى رفضوا تبرعهم بالدم، وأجبروهم على شراء دم من البنك الخاص بالمستشفى، وأثناء الجراحة، حدث نزيف وإغماء وتوفى المريض.

واتهمت أسرة المذكور أطباء المستشفى بالإهمال الطبي، والتسبب في وفاته وإعطائه عدد 2 كيس دم وصفوه بأنه «فاسد»، وفقاً للمحضر المحرر بالواقعة.

وبالعرض على المستشار أحمد شبل، وكيل نيابة محرم بك، أمر بنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان، وإعداد تقرير مفصل، وصرحت بدفن جثمان المذكور عقب انتهاء التشريح.

وباستدعاء كل من الطبيب «أ. م.»، ومشرف التمريض «ب. ع.»، من العاملين بالمستشفى المشار إليه، إلى سراي النيابة، نفيا في أقوالهما إعطاء المريض دما فاسدا، مؤكدين أن الوفاة حدثت نتيجة ما أسموه بـ«تفاعل في نقل الدم»، معتبرين أنه أمر جائز الحدوث ولا يوجد أي إهمال طبي، بحسب قولهما.