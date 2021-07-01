اجتماعي عن جملة الرئيس السيسي «إحنا ماشيين بكرم الله»: حديث للمواطن البسيط

اتسم حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس الأربعاء، بالبساطة، وكان حوراه خارج من القلب لشعبه؛ إذ قال: «أنا مش هنسى أبدا أوجه الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على دعمه وكرمه وستره ونصره وعطفه ورحمته بينا، لازم تبقوا عارفين وحاسين بكدا، احنا ماشيين بكرم الله، وأنا ليا الشرف إني أقول كدا، ويا رب ما يحرمني من شرف كرمه ورحمته».

جاء ذلك خلال تفقده الآلآت والمعدات المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، كما تطرق للحديث عن ملف مرضى ضمور العضلات الشوكية، معلنًا تكفل الدولة بعلاج الأطفال المصابة إلى عمر عام.

اجتماعي: حديث السيسي موجه للمواطن البسيط

في هذا الشأن، قال الدكتور شريف عوض، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة القاهرة، إن خطاب الرئيس السيسي يحمل القوة الحقيقية لشخصيته، وهي تبسيط الرسالة لتصل إلى المواطن البسيط، الذي لا يحمل ثقافة ضخمة، أو رصيد معلوماتي تعليمي كبير، ويستطيع بذلك توصيل رسالته له، مؤكدا أنها قوة كبيرة جدا منه، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يمتلك الكثير من الوعي والإدراك والإلمام والقدرة على توصيل الرسالة ببساطة شديدة.

عوض: التبسيط عملية صعبة تحتاج شخصية مثل السيسي

وأضاف «عوض» في حديثه مع «الوطن»، أن التبسيط عملية صعبة جدًا، لها شخصية خاصة كانت تحتاج مصر إليها؛ إذ تكون الرسالة بها طمأنينة، ويحتاج لسماعها المواطن البسيط، الذي لن يفهم ما يفهمه النُخب، وهو ما يعكس رغبة حقيقة من الرئيس في أن تكون هناك معرفة حقيقة للمواطن البسيط وهو حق له، وكذلك النضج السياسي في شخصية «السيسي»، ومحبته لشعبه من خلال رسائل تبعث الطمأنينة لهم.

أستاذ علم الاجتماع: السيسي لا يريد وسيط بينه والشعب

وأشار أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الرئيس السيسي لا يرغب في أن يكون هناك وسيطًا بينه والشعب، لذلك يخاطبهم بطريقة سهلة وبسيطة يفهمها الجميع، لكسر الحاجز بينهما، وهو ما يتضطح في نزوله الشارع كثيرًا؛ للاطمئنان على أحوال الشعب المصري، وسماع شكواهم بنفسه، احتراما لشعبه.