أهالي أطفال ضمور العضلات عن قرار السيسي: «ربنا يجعله في ميزان حسناته»

كعادته في الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتدخل السريع لحلها بنفسه، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن ملف مرضى ضمور العضلات الشوكية في مصر، معلنًا أن الدولة ستتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالمرض، حيث تصل تكلفة علاجهم إلى 3 ملايين دولار لكل حالة، وذلك خلال تفقده المعدات والآلآت المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

خطاب الرئيس السيسي عن مصابي ضمور العضلات، وتكفل الدولة بعلاج حديثي الولادة منهم، أراح قلوب أهالي الأطفال المرضى، ورفع من على عاتقهم حملا كبيرًا، موجهين له الشكر والإمتنان في حديثهم مع «الوطن».

والدة «أحمد»: فخورة بقرار الرئيس السيسي

حديث رئيس الجمهورية، أسعد كثيرًا نورا محمد، والدة الطفل أحمد أشرف، وعمره 11 شهرًا، من كفر الشيخ، المصاب بضمور العضلات الشوكية من النوع الأول «type 1»، حيث وجهت الشكر له على جهوده في النهوض بالدولة من جميع النواحي، وإعلاء قيمة حياة الأطفال والمواطنين، برغم تكلفة العلاج الضخمة.

وذكرت والدة «أحمد»، أنها فخورة بقرارات الرئيس السيسي، واهتمامه بحياة أطفال مصر، مناشدة أن يكون ملف ضمور العضلات الشوكية تحت رعايته المباشرة، لافتة إلى أنها تتمنى شمول بقية أنواع الحالات المصابة من الأعمار المختلفة، وفتح أبواب للتبرعات للأهالي غير القادرة على تكلفة العلاج.

والد «محمد»: قرار مكناش نحلم بيه

«إنجاز كبير مكناش نحلم بيه»، هكذا عبر أحمد حمدي، والد الطفل «محمد»، وعمره عام و7 أشهر، من بني سويف، المصاب بضمور العضلات الشوكية من النوع الثاني «type 2»، لافتًا إلى أن قرار الرئيس السيسي لفتة طيبة منه، حيث إنهم لم يكونوا يحلمون بذلك، بسبب غلاء أسعار العلاج الذي يصل إلى ملايين.

ويأمل والد «محمد»، أن يشمل العلاج جميع الأعمار، حيث يعاني عدد كبير من الأطفال في أعمار مختلفة، وتموت من بينهم حالات ليست بالقليلة، مضيفًا أن تقدم السن في المرض يسيء من الحالة بشكل كبير.

والد «كنزي»: أتمنى علاج جميع الأعمار

وتحدث محمود محمد، والد الطفلة كنزي، صاحبة العام ونصف، المصابة بالنوع الأول من ضمور العضلات الشوكية «type 1»، عن أهمية قرار الرئيس السيسي بتكفل الدولة بعلاج مصابي المرض، لافتًا إلى أنها خطوة كبيرة ومهمة: «نتمنى سرعة التنفيذ.. بنتي في المستشفى من 8 شهور على جهاز التنفس»، متمنيًا أن يتم توفير العلاج لجميع أعمار الأطفال.

«ربنا يجعله في ميزان حسناته»، بهذه الدعوة عبر محمد سعيد، والد الطفلة ندى، 10 أشهر، المصابة بضمور العضلات الشوكية من النوع «type 1»، مضيفًا أن الرئيس السيسي استجاب لقرار هام، وأنهم على دراية بصعوبة الأمر، بسبب غلاء أسعار العلاج، متمنيًا سرعة التنفيذ؛ لإنقاذ أكبر عدد من الأطفال.