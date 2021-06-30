خالد الجندي: «السيسي أعاد صناعة الإنسان المصري»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد صناعة الإنسان المصري وقام بترميم المواطن.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قضى على مرض الفيروس الكبدي الوبائي، ووفر السلع التموينية، رغم وجود أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد التي شكلت تحديا لدول متقدمة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن السلع التموينية، كان يتم سرقتها وحصلت عليها «قطط سمان» ولكن الدولة أعادت تنسيق وتوجيه الدعم ومراقبة كل شخص يأخذ زجاجة الزيت للتأكد من أنه يستحقه.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن النهضة التعليمية يقوم بها وزير التعليم، ويعافر من أجل الدخول إلى الواقع الجديد، لافتا إلى أن أحدا لا يستطيع أن ينكر التطور الذي حدث في الترع من التبطين، مشيرا إلى أن الفاكهة كان يشم فيها الشخص رائحة المجاري، ولكن حاليا أبطال قواتنا المسلحة نشروا الصوب الزراعية.