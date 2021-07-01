أعلن حمادة هلال انتهائه من تصوير كليبه الجديد الذي يحمل اسم «أم أحمد»، في أحد ستديوهات الهرم.

حمادة هلال ينتهي من تصوير «أم أحمد»

وقال حمادة هلال خلال استضافته في برنامج «Et بالعربي»: «إن أغنية أم أحمد بتتكلم عن مصر كلها، أم أحمد بالنسبة لي رمز، وجايب كل الشعب المصري فيها».

وانتهي «هلال» من تصوير الكليب في أحد استديوهات منطقة الهرم، وسيكون ذات طابع فرايحي، سيحبة الجمهور، على حد تعبيره.

كلمات أغنية «أم أحمد»

وتقول كلمات الأغنية: «أم أحمد في البلكونة.. أقول طفلة صغنونة.. بتزغزط ويا جارتنا للي قدروا يفرحونا.

«أم أحمد» كلمات محمد مرزوق، توزيع محمد قماح، ويتعاون حمادة هلال في تصويرها مع المخرج أحمد أشرف، الذي حقق معه نجاحات سابقة أبرزها أغنية «أشرب شاي»، التي حققت أعلى نسب مشاهدة عبر «يوتيوب»، وحققت 90 مليون مشاهدة على قناة حمادة هلال.

حماده هلال يؤدي العمره

وكان النجم حمادة هلال أدى مؤخرًا مناسك العمرة بالسعودية، وشارك متابعيه بصورة له من أمام بيت الله الحرام، وهو يرتدي ملابس الإحرام والكمامة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في دخول المسجد الحرام، بسبب فيروس كورونا.

وعلق «هلال» على الصورة عبر حسابه بموقع «انستجرام»، قائلا: «يا رب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم أمي».

حمادة هلال يشارك في «المداح»

وشارك حمادة هلال خلال السباق الرمضاني بمسلسل «المداح»، الذي حقق نسب مشاهدة عالية، وأثنى الجميع على دوره.

مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.