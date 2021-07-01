استعان بصديقيه.. تفاصيل «سهرة حمرا» انتهت بفضيحة في الفيوم

وصلا إلى سن الأربعين وجمعتهما علاقة آثمة منذ فترة طويلة، اتفقا معاً على قضاء «سهرة حمرا» في شقته بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مقابل 500 جنيه يقوم بدفعها في نهاية الليلة، وبالفعل حضرت الأربعينية اللعوب إلى منزل الأربعيني في الموعد المتفق عليه بينهما، وصعدت إلى شقته خلسةً بينما يفوح عطرها في الأرجاء، وما إن دخلت شقته فوجئت بصديقيه فهمت مسرعة بالخروج من المنزل إلا أنّهما أخبراها بأنّهما يرغبان في ممارسة الرذيلة معها وسيدفعان ما تريد فتشجاروا معاً وارتفعت أصواتهم التي سمعها الجيران فأبلغوا الشرطة.

حبس سيدة و3 رجال 4 أيام لممارسة الرذيلة

وقررت نيابة بندر طامية بمحافظة الفيوم، حبس كل من «ج.ب» 46 سنة، و«ر.أ» 45 سنة، و«أ.م» 32 سنة، و«ط.ع» 28 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة كفر محفوظ بنطاق المركز، على أن يراعى تجديد حبسهما في الميعاد القانوني.

مشاجرة تفضح «سهرة حمراء» في إحدى الشقق

وكان الأربعيني إتفق مع صديقته الأربعينية اللعوب المقيمة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، على قضاء «سهرة حمراء» في شقته بمركز طامية مقابل 500 جنيه، وجاءت إلى شقته في الموعد المتفق عليه يفوح عطرها في الأرجاء، ودخلت إلى شقته خلسة، ولكنها فوجئت بوجود صديقيه المقيمان بجوار منزله يجلسان معه ويرغبان في ممارسة الرذيلة معها فتشاجرت معهم وارتفعت أصواتهم حتى قطعت هدوء وسكون الليل وأيقظت النائمين.

الشرطة تنهي «سهرة حمراء» وتقبض على 4 أشخاص

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة طامية من أهالي كفر محفوظ بوجود «سهرة حمراء» في إحدى الشقق السكنية بالقرية ونشوب مشاجرة بين أعضائها، وسماع الجيران لهم.

وعلى الفور، توجهت قوة من القسم برئاسة العقيد أحمد الصاوي رئيس مباحث الآداب، والمقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز طامية إلى مكان البلاغ، وجرى القبض على المتهمين الثلاثة واصطحابهم إلى مركز شرطة طامية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.