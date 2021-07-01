القصة الكاملة لأزمة شيرين ووالد حسام حبيب: بدأت بتسجيلات وانتهت بـ«عجوز خرف»

مازالت أزمة شيرين عبدالوهاب ووالد حسام حبيب تشغل الوسط الفني والسوشيال ميديا، وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الأزمة التي بدأت بتسجيلات تهاجم الفنانة، وتدين الأخير، وانتهت باعتذار.

تسجيلات صوتية لوالد حسام حبيب تهاجم شيرين عبدالوهاب

فوجئ الوسط الفني، الأحد الماضي، بنشر تسريبات صوتية لحسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، يهاجم من خلالها زوجة ابنه شيرين عبدالوهاب.

وتضمن التسجيل الآتي: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب، وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللي هو عايزها بس».

وأكد والد حسام: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، شيرين عايزة تقولها بتتنكي على إيه؟ ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي».

رد شيرين على التسجيلات الصوتية

ويوم الاثنين الماضي، ظهرت شيرين خلال حسابها على «تويتر» تطمئن جمهورها عليها وعلاقتها بزوجها حسام حبيب، متجاهله والده، قائلة: «أنا بخير ومفيش أي خطر على حياتي، بالنسبة للي حصل، مش هينفع أرد بكلمتين، حسام جوزي ده إنسان من أنضف رجال الدنيا، وإنسان محترم ومتربي، وبيحبني أكتر من نفسه، وميستهلش كل ده، عاوز أقولكم الراجل ده ربنا حطه في طريقي وأنا مدمرة، وحماتي ست عظيمة».

والد حسام حبيب يعتذر

وفي مساء أمس الأربعاء، اعتذر والد حسام حبيب عبر حسابه بموقع «انستجرام»، قائلا: «في لحظة خسف القمر حسام، انجذب لشمس النجمة زوجته، وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي، لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم، وهى تستحقه عن جدارة».

وأضاف: «أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله، بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى، اللي أنا من عشاق فنها، بوعدها ليا قبل جوازهم إنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان، وإنتي باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف»، مؤكدا أنه أصبح «عجوزًا خرفًا بحكم السن».

حسام حبيب يقبل اعتذار والده

وعلق حسام في التوقيت ذاته، على اعتذار والده، قائلا: «وأنا ما أقبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زى مابغير على بيتي ومراتي برده غصب عنى بغير على أبويا مهما أذتني، ومهما عملت، لأنك عارف إني عمرى ماهمني رأي حد فيا، يهمنى بس رضا ربنا عني، وأنا هعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرني وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».