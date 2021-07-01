مشرف بالعاصمة الإدارية: المبنى الحكومي مصمم على طراز الجيل الخامس

قال المهندس سامح وديع، المشرف على إنشاء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، إنّ المبنى صُمّم على طراز الجيل الخامس، كجميع مباني العاصمة الإدارية الجديدة، حيث مستوى التشطيبات التي تمّت بأيادٍ مصرية مميز للغاية وبجودة عالية، ويتكون من بدروم أرضي و3 أدوار: «الموضوع كان صعب في الأول، أنا كنت موجود من أول الحفر، لكن دلوقتي الصورة بقت تشرف».

وأضاف وديع خلال حواره في حلقة خاصة واستثنائية، من برنامج «صباح الخير يامصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، اليوم الخميس، أنّ القاعة المخصصة للاجتماعات موجودة في الدور الثاني، وتشهد بث لقاءات رئيس الحكومة بالوزراء وتتسع لـ50 فردا: «في زيها الناحية التانية عشان لو حصل أي خلل أو صيانة تكون شغالة».

وأشار المشرف على عملية إنشاء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، إلى أنّ هناك غرفة تتحكم في إدارة الشاشات والسماعات بقاعة الاجتماعات، وتشير إلى الوزير الذي جاء دوره في الإدلاء بكلمته أو التحدث أمام رئيس الوزراء.

هدير أبو الزيد: العاصمة الإدارية بوابة عبور مصر إلى الجمهورية الجديدة

قالت الإعلامية هدير أبو زيد إن العاصمة الإدارية الجديدة بوابة عبور مصر إلى الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها شهدت طفرة من البناء والعمران، كما أنها حققت التنمية المستدامة في كل الأماكن بها، مثل الحي الحكومي أو الأحياء السكنية وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى مبنى مجلس النواب، وكلها أشياء في غاية الروعة.

وأضافت خلال تقديم حلقة خاصة واستثنائية، من برنامج «صباح الخير يامصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة: «شفنا اليد المصرية اللي اشتغلت وشقيت وتعبت عشان تنفذ هذا الصرح العظيم، وكان مهما للغاية أن نكون موجودين في العاصمة الإدارية الجديدة لرصد أخر التطورات هناك».