«عين شمس» توفر العلاج لطفلين مصابين بضمور العضلات بقيمة 5 ملايين دولار

كشف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن أن الجامعة ستبدأ الشهر المقبل في علاج طفلين من ضمور العضلات الشوكي بقيمة تصل لـ5 ملايين دولار، وذلك بمستشفى عين شمس التخصصي وحدة ضمور العضلات الشوكي، لافتا إلى أنه تم التقدم بأوراق الأطفال ونجحت الجامعة في الحصول على تكاليف العلاج من الشركة المنتجة للعلاج بالمجان، دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات في تكلفة الدواء، مؤكدا على أنه لن يتم تحميل أسر الطفلين أي تكاليف.

رئيس جامعة عين شمس: علاج الطفلين بالمجان في عين شمس التخصصي

وكانت جامعة عين شمس، أعلنت في شهر مارس الماضي، عن قيام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي بقيادة الدكتورة ناجية فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب وأستاذة المخ والأعصاب بطب عين شمس بعلاج أول طفل مصري، يكون مصاب بضمور العضلات الشوكي، وذلك بدواء «زولجينزما zolgensma»، حيث يعد هذا الدواء الأعلى سعرا في العالم وتبلغ قيمته نحو 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيها مصريا.

وأوضحت رئيس وحدة أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي، في ذلك الوقت أن الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم، ويُعطى عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، لافتة إلى أنه معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.

وأكدت فهمي أن الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، قام بتقديم الدعم الكامل لإنهاء جميع إجراءات وصول الدواء إلى مصر، من خلال تواصله مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك التواصل مع رئيس اتحاد المهن الطبية، من أجل تسهيل الإفراج الجمركي وكذلك الإعفاء الضريبي ودمغات تقدر قيمتها بـ1.750 مليون جنيه، فضلا عن مساهمة شركة نوفارتس العالمية نوفارتس مصر، بتقديمهم الدعم التدريبي لجميع الأطباء المشاركين على كيفية إعطاء العلاج الكامل للمريض، فضلا عن تسهيلات إجراءات نقل العلاج إلى مصر في درجة تبريد «- ٨٠» درجة مئوية.