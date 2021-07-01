خطوات وشروط صرف معاش استثنائي.. إذا كنت من العاملين السابقين بالدولة

بدأت البنوك ومكاتب البريد، منذ قليل، صرف معاشات يوليو 2021 بزيادة 13%، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 282 مليار جنيه، وبتكلفة سنوية تقدر بـ31 مليار جنيه، حيث تضمنت الزيادة معدلات نسب التضخم السنوي.

وأكّدت الهيئة القومية للتأمينات، عبر موقعها الرسمي، أنَّه يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، من خلال صرف معاش استثنائي، للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، وكذلك معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة، ومنح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنَّه تمّ تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية، نظراً لظروف اجتماعية أو مرضية، حيث تمّ صرف 168 مليون جنيه سنوياً، لنحو 57 ألف مواطن من 2014 وحتى 2021.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات، إلى أنَّه في حالة اذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام اتبع الإجراءات التالية للحصول على المعاشات:

- استوفِ نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص .

- تقديم نموذج المعاش الاستثنائي بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الااستثنائية.

- في حالة منح المعاش الاستثنائي أو طلب تحسينه سيتمّ تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي.

- تقديم اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- سيتمّ إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتمّ عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به التقرير الطبي، والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية.

- تقرر اللجنة المختصة مدى حق صاحب المعاش في المعاش الاستثنائي سواء منح أو تحسين ثمّ يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.