بعد زيادته 13%.. كيفية حساب الزيادة الجديدة على المعاش وموعد صرفه

اهتمام كبير يوليه أصحاب المعاشات حول موعد صرف وقيمة المعاش الجديد، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادته بنسبة 13%، ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن زيادة المعاشات الجديدة سيتم صرفها الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

وأكدت الهيئة، أن أقصى زيادة للمعاش 1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه وأقل زيادة للمعاش 117 جنيها، وهم لأصحاب الحد الأدنى للمعاش الذى يصل لـ900 جنيه، ليكون معاشهم من أول شهر يوليو 1027 جنيهًا.

كيفية حساب زيادة المعاشات الجديدة

كما يمكن حساب قيمة زيادة المعاشات2021 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات والتي جاءت كالتالي:

1 - من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعدالزيادة 1130 جنيها.

2 - من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها.

3 - من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها.

4 - من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها.

5- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها.

6 - من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.

7 - من يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيهات.

8 - من يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيها.

من جهته صرح قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج «المواجهة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، بأن المعاش يختلف عن المرتب، إذ أن الموظف الذى يعمل يتلقى مرتبه نهاية الشهر، بينما المعاش يستحق الصرف منذ أول الشهر.

وأكد أن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي تم تحويلها لحسابات أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين ونصف مليون مواطن، موضحًا أن الزيادة تكلفتها 31 مليار جنيه، ومن السهل على كل مواطن أن يتم حساب الزيادة الخاصة به.