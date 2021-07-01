بالأسماء.. إصابة 6 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في مشاجرة بقرية «فاو»، غرب دائرة مركز طما شمال سوهاج، بسبب خلافات سابقة بينهم وخلافات الجيرة، وجرى السيطرة على المشاجرة من قبل قوات الشرطة، وضبط الطرفين وتحويل مصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية فاو غرب، ووجود مصابين، انتقل ضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهما وخلافات الجيرة.

أصيب في الواقعة كل من «محمد الحليم شبيب ٦٨ سنة، محمد شبيب عبدالحليم ٣٥ سنة، وحيد فتحي محمد ٤٩ سنة، محمد احمد محمد ٤٥ سنة، احمد طارق احمد ٤٠ سنة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، طارق احمد محمد ٤٣ سنة، مصابا بكسر باليد اليمني»، وتم تحويل الأخير إلى مستشفى سوهاج الجامعي بعد عمل الاسعافات الاولية بمستشفي طما، وتبين ان سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.