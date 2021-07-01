الخشت: جامعة القاهرة تسعى للعالمية مع مراعاة الخصوصية الوطنية

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية دار العلوم، لمناقشة تطوير الكلية ورفع كفاءتها، بحضور ومشاركة قيادات الكلية، حيث استعرض رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة على مدار الـ4 سنوات الماضية في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية، من خلال خطة استراتيجية موسعة، كما أشار إلى إشادة الأمم المتحدة بالتقدم غير مسبوق في القيادة الجامعية والقطاع الطبي، وفي أكثر من ملف بينها التسامح والسلام.

الخشت يستعرض الإنجازات التعليمية والبحثية

وأكد الخشت، أنّ جامعة القاهرة اهتمّت خلال السنوات الـ4 الماضية بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، ما ساهم في ظهورها على المستوى الدولي، ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أنّ الجامعة نجحت في أن يقودها جناحا التقدم، وهما العلوم الطبية الهندسية والعلوم الإنسانية الاجتماعية، وزيادة عدد المجلات الدولية الصادرة من الجامعة.

وأضاف الخشت، أنّه يسعى لأن تكون جامعة القاهرة من جامعات الجيل الرابع، وتكون عالمية في إطار السياق المحلي المصري، مع مراعاة الخصوصية الوطنية والنطاق العربي، وأن تكون للجامعة شبكة علاقات محلية قوية مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات، بما يمثل التعمّق في المحلية للوصول إلى العالمية.

الخشت: العلوم الطبية والهندسية والإنسانية قادت الجامعة لتصبح ضمن أفضل 300 بالعالم

وقال الخشت، إنّ الركيزة الأساسية في الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة، العمل في إطار البحث عن التقدم والجودة والحكمة والمصلحة العامة، بما يمثل عدم الانقياد الأعمى للقديم، وعدم التقليد غير الواعي للغرب، مؤكدًا أنّ المعيار الرئيسي هو «ما ينفع الناس».

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنّ الجامعة تحرص على استكمال رفع كفاءة الحرم الجامعي والمنشآت الجامعية، بما فيها كلية دار العلوم التي تمثل قوة علمية في العلوم العربية.

من جانبه، رحب الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم، بحضور وترأس الدكتور محمد الخشت مجلس الكلية، موجّهًا له الشكر على الدعم الذي قدمه لجامعة القاهرة بشكل عام وكلية دار العلوم بشكل خاص منذ توليه رئاسة الجامعة، وجهوده للارتقاء بالجامعة ورفع اسمها في جميع المحافل والتصنيفات الدولية والنهوض بالعملية التعليمية والبحثية في جميع القطاعات.