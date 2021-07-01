بدء العمل بمجمعات الخدمات في قرى أسيوط ضمن مبادرة تطوير الريف المصري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم البدء فى إنشاء مجمعات الخدمات وسكن كريم بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمرحلتها الجديدة لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للمشروعات الجاري تنفيذها بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والمواصفات القياسية للتنفيذ لتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتقديم مستوى معيشي أفضل ..

جاء ذلك خلال لقائه هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ،وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة .

وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات التى تم تنفيذها بقرى مركز القوصية وخاصة مشروعات الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تم الانتهاء من مشروع صرف صحى قرية نزالى جنوب وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه مراحل التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين بها .

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة خلال جولة ميدانية الموقف التنفيذي لمشروعات مجمعات الخدمات وسكن كريم بقريتى اولاد الياس ومجريس بمركز صدفا ضمن مبادرة تطوير الريف المصري رافقه خلالها محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا فضلا عن معاينة المنازل للأسر والفئات غير القادرة بالقرى الأكثر احتياجًا لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين القاطنين بها من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم كما تفقد وصول مهمات الصرف الصحي واستكمال اعمال مشروعات الصرف الصحى بقريتى اولاد الياس ومجريس