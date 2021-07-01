مفاجأة.. إنقاذ مسنة قضت 17 ساعة تحت أنقاض عقار الدخيلة في الإسكندرية

بعد 17 ساعة، من انهيار عقار الدخيلة، تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من إنقاذ سيدة من تحت أنقاض عقار الدخيلة غرباً، بعد بقاءها تحت الأنقاض منذ إنهيار العقار الذي أسفر عن مصرع 3 وإصابة 4 حتى الآن، وما زالت أعمال البحث مستمرة عن الضحايا خاصة وأن العقار قديم وداخل ممر الأمر الذي يحول دون دخول المعدات الخاصة بالحماية المدنية.

إنهيار عقار الدخيلة في الإسكندرية

في غضون الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، وبعد عمليات البحث اليدوية تمكن أفراد الحماية المدنية من إنقاذ سعاد أحمد موسى 60 سنة من أسفل انقاض العقار الذي إنهار عصر أمس الأربعاء، وما زالت عملية البحث مستمرة خاصة وأن العقار قديم إضافة إلى بناءه داخل ممر ما يصعب عملية البحث بالمعدات حيث تتم العملية يدوياً من قبل رجال الحماية المدنية.

كانت الحماية المدنية تمكنت بالأمس، من إنقاذ محمد سيد، 40 عاماً، من تحت الإنقاض بعد 7 ساعات من الإنهيارحيث تبين أن هناك فراغات بين الأنقاض، حالت دون إصابته.

ضحايا عقار الدخيلة إسكندرية

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، جثة رجل من أسفل أنقاض عقار الدخيلة الجبل المنهار بحي العجمي، غرب المدينة، فيما تواصل القوات البحث عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار العقار حتى الأن إلى ثلاثة أشخاص هم «سعاد زغلول يوسف، 60 عاما، وصابر رجب، وشخص أخر»، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة فيما أصيب 5 آخري نجرى نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار مساحته حوالي 100 متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر.