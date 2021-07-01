عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا عقار الدخيلة في الإسكندرية إلى قتيلين

ارتفع عدد ضحايا عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية إلى قتيلين و4 مصابين، بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال جثة رجل من أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بحي العجمي غرب الإسكندرية، بينما تستمر القوات البحث عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض.

وقال مصدر أمني، لـ«الوطن»، إنه حصيلة ضحايا انهيار عقار الدخيلة في الإسكندرية، وصلت إلى قتيلين هما: «سعاد زغلول يوسف - 60 سنة» ، و«صابر رجب» حيث جرى نقلهما إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وأوضح أنه أصيب 4 آخرين منهم «ريتاج مجدي محمد السيد - 10 سنوات»، و«علي جابر أمين - 17 سنة» بكدمات بعموم الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة، فيما كانت الإصابة الأبرز تمثلت في شخص يدعى «السيد» قضى 7 ساعات تحت أنقاض عقار الدخيلة وتم إنقاذه وهو على قيد الحياة.

كان حي العجمي غرب الإسكندرية، تلقى بلاغاً بانهيار عقار بشارع بمنطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

وتبين من الفح انهيار العقار بالكامل، حيث أن العقار المنهار قديم، وتقرب مساحته لـ 100 متر مربع، ومكون من طابق أرضى بالإضافة إلى 3 طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، وتم وضع حواجز حول العقار، حفاظاً على سلامة المارة والسيارات.

ضحايا عقار الدخيلة بالإسكندرية

وتواصل قوات الحماية المدني، بمحافظة الإسكندرية أعمال رفع أنقاض العقار الذي تعرض للانهيار، ورفع الأنقاض يدوياً، بسبب ضيق الشارع، وعدم تمكن دخول المعدات، للبحث عن ضحايا آخرين، حيث تم انتشال جثمان لسيدة مسنة، وإصابة 4 اشخاص آخرين، ومازال البحث وجاريًا عن ضحايا تحت الأنقاض.

كشفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن وجود 4 أشخاص من ساكني عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية ما زالوا تحت الانقاض، بينما تجرى عمليات البحث عنهم.