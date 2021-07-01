أبرز 8 أفلام من قائمة عرض الدورة 74 لـ«كان» السينمائي

أيام قليلة تفصل عشاق السينما حول العالم عن انطلاق فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري، والتي تحمل معها مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية بتوقيع كبار المخرجين حول العالم، وبخاصة في المسابقة الرسمية التي تضم للمرة الأولى 24 فيلما.

وفيما يلي أبرز 8 أفلام منتظر في الدورة الجديدة.

- «The French Dispatch» إخراج ويس أندرسون:

من الولايات المتحدة الأمريكية يعود المخرج ويس أندرسون بعد 9 سنوات منذ آخر أفلامه في المسابقة الرسمية، بفيلم «The French Dispatch»، حيث كان من المقرر أن يشارك الفيلم في النسخة السابقة من المهرجان إلا أن تم سحبه بسبب جائحة «كورونا».

ويتابع الفيلم 3 قصص مختلفة عن المكتب الأجنبي الفرنسي لإحدى الصحف الخيالية في مدينة كانساس الأمريكية، خلال عشرينات القرن الماضي، ويضم الفيلم في بطولته مجموعة ضخمة من النجوم من بينهم تيموثي شالاميت، فرانسيس ماكدورماند، أدريان برودي، وإدوارد نورتن.

- «The Story of My Wife» إخراج إلديكو إنيدي:

تعود المخرجة المجرية إلديكو إنيدي إلى الساحة السينمائية بعد آخر أفلامها «On Body and Soul» والذى حصل على مجموعة كبيرة من الجوائز منها الدب الذهبي في الدورة الـ67 من مهرجان برلين السينمائي بالإضافة إلى جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

«The Story of My Wife» مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ميلان فوست، وتدور أحداثه حول قبطان بحري يراهن صديقه على أنه سيتزوج أول امرأة تدخل المقهي الذي يجلسان فيه، وتعتبر الرواية واحدة من روايات إنيدي المفضلة عندما كانت في سن المراهقة، مما دفعها إلى تحويلها إلى فيلم.

- «Titane» إخراج جوليا دوكورنو:

تعود المخرجة جوليا دوكورنو إلى المهرجان بعد 5 سنوات من مشاركتها بفيلم الرعب «Raw» في أسبوع النقاد وحصولها على جائزة الـ«فيبرسي»، وتتواجد المخرجة والكاتبة الفرنسية بفيلم «Titane»، وتدور أحداث الفيلم حول أب يجتمع مع ابنه الذي فقده منذ 10 سنوات بعد سلسلة من الحوادث غير المبررة، ويشارك في بطولة الفيلم فينسنت ليندون الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان 2015 عن أدائه في فيلم «The Measure of a Man».

- «Flag Day» إخراج شون بن:

ومن المخرجين المتواجدين هذا العام الأمريكي شون بن بفيلم «Flag Day»، الذي تشاركه في بطولته ابنته ديلان بن، وهو مقتبس من مذكرات جينيفر فوجل المنشورة بعنوان «Flim-Flam Man: A True Family History».

ويسرد الفيلم العلاقة الصعبة التي تربط المؤلفة بوالدها المحتال، جون فوجل، الذي أضرم النار في المباني، وسرق البنوك، وزوّر أكثر من 20 مليون دولار، ولكنه كان أبا ساحرا ومهتما، مما جعل علاقته مع ابنته معقدة.

- «Benedetta» إخراج بول فيرهويفن:

ويعود المخرج الهولندي بول فيرهويفن إلى القرن الـ17 في فيلمه «Benedetta»، الذي تدور أحداثه حول راهبة مبتدئة تنضم إلى دير إيطالي وتبدأ علاقة حب مع امرأة أخرى، وهو مأخوذ عن كتاب تناول تلك الواقعة بعنوان «Immodest acts» للكاتبة جوديث س. براون، وصادر عام 1986.

- «Annette» إخراج ليوس كاراكس:

من أبرز الأفلام المنتظرة هذا العام، ويفتتح فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان السينمائي العريق، يوم 6 يوليو الجاري، في عرضه العالمي الأول بجانب مشاركته في المسابقة الرسمية.

- «Drive My Car» إخراج ريوسوكي هاماجوتشي:

ويشارك المخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي بفيلم «Drive My Car» وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي من مجموعته القصصية لعام 2014 «Men Without Women».

- «A Hero» إخراج أصغر فرهادي:

يعود المخرج الإيراني الحاصل على جائزتي أوسكار إلى المسابقة الرسمية لمهرجان كان بأحدث أفلامه «A Hero»، والذي تشارك في بطولته ابنته، ويعتبر من أبرز الأعمال التي ينتظرها جمهور المهرجان، حيث يلقي الضوء على المجتمع الإيراني.