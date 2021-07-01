غدا.. رئيس الأسقفية الأنجليكانية يرسم شماسا وقسيسا بالإسكندرية

يترأس دكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة رسامة الخادم العلماني سراج نبيل غدًا ليصبح شماسًا للرعية المصرية و الشماس دانيال كورى ليصبح قسيسًا للرعية السودانية على كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلى بالإسكندرية على أن يقام طقس الرسامة بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية.

أولى رسامات تتم بيد الدكتور سامى فوزى بعد رئاسته لأساقفة إقليم الإسكندرية

ويأتي ذلك كأول رسامات يقوم بها الدكتور سامى فوزي، بعد رئاسته لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حيث قد تولى تلك المهمة منذ قرابة شهر فقط.

الجدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية أقيمت على أرض محمد على باشا والى مصر سنة 1839 وهى أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.

الدور الفعال للكنيسة الأسقفية بالإسكندرية

وتعد الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية، من الكنائس الفعالة في المدينة الساحلية، حيث قد شاركت فى التدريب العملى لمجابهة الأزمات بالإسكندرية صقر 78 وذلك ضمن التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري و بحضور القس ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية والقس مينا حلمى راعى الكنيسة بالرأس السوداء و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ورحب القس ديفيد عزيز بمشاركة الكنيسة والتعاون مع جميع الجهات بالإسكندرية بما فيه خير للمدينة مؤكدا إن الكنيسة الأسقفية لن تتوانى عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة للقيادات المحلية والتنفيذية.