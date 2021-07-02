أماكن عرض فيلم الأكشن والتشويق The Forever Purge بالسينمات

بدأت السينمات المصرية أمس الأول الأربعاء، في عرض فيلم The Forever Purge، وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام التشويق The Purge، وتدور أحداث الفيلم حول استمرار مجموعة من المجرمين في جرائم القتل، رغم انتهاء الوقت المسموح به بممارسة التطهير الذي يباح فيه قرائم القتل على مدار ليلة واحدة في العام، وذلك خلافا للأجزاء الأربعة السابقة.

فريق عمل فيلم The Forever Purge

أبطال فيلم The Forever Purge هم جوش لوكاس، ليفين رامبين، كاسيدي فريمان، ويل باتون، أنا دي لا ريجويرا، فيرونيكا فالكون، وفيلم The Forever Purge من تأليف جيمس ديموناكو، وإخراج ايفيراردو جوت.

أماكن عرض فيلم The Forever Purge بالسينمات

يُعرض فيلم The Forever Purge في دور العرض التالية:

سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)

10:30 صباحا، 12:30 ظهرا، 02:30 عصرا، 04:30 عصرا، 07:00 مساء، 09:00 مساء، 11:00 مساء

سينما أركان

10:30 صباحا، 12:30 ظهرا، 02:30 عصرا، 04:30 عصرا، 07:00 مساء، 09:00 مساء، 11:00 مساء

سينما سان ستيفانو مول

10:00 صباحا، 01:00 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء، 09:30 مساء.

سينما داون تاون

10:00 صباحا، 12:30 ظهرا، 03:00 عصرا، 06:00 مساء، 09:00 مساء

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب

10:00 صباحا، 12:00 ظهرا، 02:00 عصرا، 04:00 عصرا، 06:00 مساء، 08:00 مساء، 10:00 مساء.

سينما سيتي ستارز

10:15 صباحا، 12:15 ظهرا، 02:15 عصرا، 04:15 عصرا، 06:15 مساء، 08:15 مساء، 10:15 مساء

سينما جولدن ستارز ديلوكس

10:15 صباحا،12:15 ظهرا، 02:15 عصرا، 04:15 عصرا، 06:15 مساء، 08:15 مساء، 10:15 مساء

سينما صن سيتي

10:15 صباحا، 12:45 ظهرا، 02:45 عصرا، 04:45 عصرا، 06:45 مساء، 08:45 مساء، 10:45 مساء

سينما بورتو كايرو

10:15 صباحا، 12:45 ظهرا، 02:45 عصرا، 04:45 عصرا، 06:45 مساء، 08:45 مساء.

سينما جولدن ستارز VIP

10:15 صباحا، 12:15 ظهرا، 02:15 عصرا، 04:15 عصرا، 06:15 مساء، 08:15 مساء، 10:15 مساء

سينما نايل سيتي

10:30 صباحا ،01:00 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء، 09:00 مساء

سينما جالكسي

10:30 صباحا، 12:30 ظهرا، 02:30 عصرا، 04:30 عصرا، 07:00 مساء، 09:00 مساء، 11:00 مساء

سينما بوينت 90

10:30 صباحا، 12:30 ظهرا، 02:30 عصرا، 04:30 عصرا، 07:00 مساء، 09:00 مساء، 11:00 مساء

سينما كايرو فيستفال

10:45 صباحا، 01:15 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء، 10:00 مساء

سينما جولف سيتي

11:00 صباحا، 01:30 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء، 10:00 مساء