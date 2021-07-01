بالتعاون مع المملكة المتحدة.. نيسان تكشف عن EV36Zero الكهربائية

كشفت شركة «نيسان» اليوم الخميس، النقاب عن السيارة «EV36Zero»، التى تعد محور رئيسي للمركبات الكهربائية، حيث سيتم الاستثمار فيها بقيمة 1 مليار جنيه استرلينى، مما يخلق أول نظام بيئي عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية.

ومن المقرر أن يتم تصنيع سيارة نيسان EV36Zero في مصنع سندرلاند بالمملكة المتحدة، حيث تعتمد حملة الشركة على حيادية الكربون وتؤسس حلاً جديدًا للسيارات الخالية من الانبعاثات.

وتم إطلاق المشروع التحويلي باستثمار أولي بقيمة مليار جنيه إسترليني من قبل نيسان، اللاعب العالمي في تكنولوجيا البطاريات الرائدة عالميًا، حيث قال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان: «يأتي هذا المشروع كجزء من جهود نيسان الرائدة لتحقيق الحيادية الكربونية طوال دورة حياة منتجاتنا بالكامل».

وأضاف: «أن إعلاننا اليوم يأتى بعد المناقشات المطولة التي أجريت داخل فرقنا، وسيسرع بشكل كبير جهودنا في أوروبا لتحقيق الحياد الكربوني، وسيتم تبادل الخبرة والدراية المكتسبة من خلال المشروع الذي تم الإعلان عنه اليوم على مستوى العالم، ما يعزز القدرة التنافسية العالمية لشركة نيسان».

وتابع: «ستواصل نيسان الاستفادة من نقاط قوتها في مجال الكهرباء لتصبح شركة تواصل تقديم القيمة لعملائها ومجتمعها».

بينما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: «إن إعلان نيسان عن بناء سيارتها الكهربائية بالكامل من الجيل الجديد في سندرلاند هو تصويت كبير على الثقة في المملكة المتحدة وعمالنا ذوي المهارات العالية في الشمال».

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان، أشواني جوبتا، الذي كشف النقاب عن نيسان EV36Zero في مصنع سندرلاند: «هذا يوم تاريخي لنيسان وشركائنا والمملكة المتحدة وصناعة السيارات ككل، ستحول نيسان EV36Zero فكرة ما هو ممكن لصناعتنا وتضع خارطة طريق للمستقبل للجميع».

واستطرد: «لقد وصلت نيسان إلى حدود مع نيسان ليف، أول سيارة كهربائية بالكامل في العالم يتم تسويقها بكميات كبيرة، والآن، ستقود نيسان المرحلة التالية من صناعة السيارات الكهربائية».