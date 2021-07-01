دعم مصر إضافة مواليد.. التسجيل على الموقع اعتبارا من اليوم

دعم مصر إضافة مواليد.. تعد من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك البحث العالمي "جوجل"، خلال هذه الساعات، تزامنا مع بداية شهر يوليو، والذي سيتم خلاله إضافة المواليد، إلى بطاقات التموين، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر، للفئات التي سيكون الحد الأدني لراتبها في يوليو الجاري 2400 جنيه، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن مواعيد إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021.

بداية من اليوم الخميس الموافق 1 يوليو، سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

ويتيح دعم مصر إضافة مواليد، لرب الأسرة إضافة المواليد من المنزل، نظرا لتفشي جائحة كورونا المستجد، وتوفيرا للجهد والوقت عليه.

وأشارت وزارة التموين إلى أن عدد المواليد المتوقع إضافتهم إلى بطاقات التموين يصل إلى ما بين مليون إلى 3 ملايين، حيث يستطيع رب الأسرة الحامل لبطاقة التموين إضافة المواليد الجدد إذا توافرت الشروط والأوراق المطلوبة.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهو من لا يزيد دخله الشهري على 1500 جنيه، أو معاشه عن 1200 جنيه حاليًا.

وترصد السطور التالية، خطوات إضافة المواليد، عبر موقع دعم مصر.

خطوات إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

2- اختيار المحافظة.

3- إختيار الإدارة التموينية التابع لها الموطن.

4- تحديد مكتب التموين.

5- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية.

6- ثم كتابة المكان الذي يتم من خلاله صرف المقررات التموينية.

7- حالة عدم معرفة اسم مقدم السلعة التموينية يمكن الاستعلام عنه من خلال الاتصال بالخط الساخن من هذا الرقم 19765.

8- يجب الضغط على استكمال التسجيل ليتم اضافة المواليد لبطاقة التموين.