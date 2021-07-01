التضامن: كورال أطفال مصر يضم 36 ابنا من دور الرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة «كورال أطفال مصر.. يواصل الإبداع والتألق» أواخر عام 2014، لرعاية أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي ووزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف المبادرة وفق تقرير عنها، إلى تحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة، ويضم الكورال أبناء 36 دار رعاية اجتماعية على مستوى 4 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية.

56 حفلا شارك بها الأطفال.. أهمها «افتتاح قناة السويس الجديدة»

وبلغ عدد الحفلات التي شارك فيها الكورال 56 حفلا، أهمها حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015، والاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية وغيرها من الاحتفالات والأعياد القومية، ويعد حفل الأمس هو الحفل السابع والخمسين للكورال احتفالا بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.

وشارك كورال أطفال مصر أكبر نجوم الغناء في حفلاتهم، وبينهم الفنان علي الحجار ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم، وآخرهم أمير الغناء العربي هاني شاكر.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نظمت أمس وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، بقصر البارون وذلك بمناسبة ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وشهدت الاحتفالية أمس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وحرم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وابنته، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وممثلي منظمات الامم المتحدة، والفنان هاني شاكر وحرمه، والفنان ايهاب توفيق، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.