"القباج" تشهد "كورال أطفال مصر" بمسرح الجلاء: تنمية المواهب مهمتنا

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، احتفالية "كورال أطفال مصر"، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، على مسرح الجلاء، في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية مواهب أبنائها الفنية والغنائية وتقديمهم كنموذج يحتذى به لباقي أبناء دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتصدير صورة إيجابية للمجتمع عن دور الرعاية الاجتماعية، وإظهار الجانب المشرق بتلك المؤسسات، ورفع ثقة الأبناء بأنفسهم وإمكانياتهم على تشكيل مستقبلهم.

تأتي الاحتفالية في إطار مبادرة "كورال أطفال مصر"، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف رعاية وتنمية مواهب الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية "اجتماعية، ثقافية، وتعليمية"، واكتشاف مواهبهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج بـ"الغناء، العزف".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها فخورة بفريق كورال أطفال مصر، "أبناء وزارة التضامن الاجتماعي" بقيادة المايسترو سليم سحاب، مؤكدة أن مصر تتشرف بهم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم، مشيرة إلى دعمها ومساندتها لهم من خلال الوزارة وكافة الجهات المشاركة ليصلوا إلى تحقيق أحلامهم.

وتابعت الوزيرة قائلة، "إنني سعيدة بأن يشارك معنا اليوم 100 ابن وابنة من أبناء الوزارة من 3 محافظات علي مستوي الجمهورية"، موضحة أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا، وفرصة لإظهار الجانب المشرق منهم، وفرصة لأن نعرف أن هناك أشخاص كُثر يعملون بإخلاص وتفاني في رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع، موجهة شكرها إلى القائمين علي إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التى يملأها الحب والتي أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الموهوبين الرائعين.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل علي دعم ومساندة كل الفئات الفقيرة والمهشمة عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، مشيرة إلى أن مجتمعنا يحتاج إلى بعض من التفاؤل والثقة والفرح، ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.