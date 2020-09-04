برنامج تدريبي مكثف لفريق كورال أطفال مصر استعدادا لعودة أنشطتهم

كشفت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عن خطة الوزارة لاستئناف نشاط كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب اتخاذ الدولة للإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورنا المستجد.

رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية: خاطبنا «التضامن» للسماح بعودة الأطفال للأنشطة

وأكدت نجوى صلاح في تصريحات خاصة لـ« الوطن» أن الوزارة، خاطبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ أسبوعين، للسماح لأطفال كورال مصر، المقيمين بدور الرعاية التابعة للوزارة، - حيث تعتبر «التضامن» المسئول الأول عن الأطفال - باستئناف الأنشطة والعودة للحفلات التي يقدمها الكورال.

وأشارت إلى أن الوزارة تنتظر موافقة وزيرة التضامن، بالسماح لأطفال الكورال بالعودة لاستئناف النشاط على مسرح الوزارة، مؤكدة أن الوزيرة تبحث كافة الجوانب، حتى تكون عودة الأطفال بشكل آمن، وموضحة أن تمهل وزيرة التضامن في إعطاء الموافقة يرجع إلى الانتظار للتأكد من سلامة موقف عدم وجود موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد ما تردد مؤخرًا حول الموجة الثانية من فيروس كورونا.

تقسيم أطفال الكورال إلى مجموعات ضمن إجراءات التصدي لانتشار كورونا

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع المايسترو سليم سحاب للاتفاق على نقاط عودة الكورال، بما يتوافق مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة متمثلة في وزارة الصحة، للحفاظ على حياة الأطفال، حال عودة أنشطة الكورال.

وأكدت أن الوزارة تمثلها الإدارة المركزي للبرامج التطوعية وضعت خطة من أجل إعادة تأهيل أطفال الكورال، للعودة بقوة لإقامة الحفلات الغنائية، بنفس المستوى الذي وصلوا إليه والنضج قبل ظهور أزمة كورنا، وذلك بوضع برنامج تدريبي مكثف، سيكون بالتناوب بين أطفال الكورال، حيث يبلغ العدد الإجمالي للكورال حوالي 50 طفلًا وطفلة، سيجري تقسيمهم إلى مجموعات في التدريبات على أن يجري توزيعهم على أيام خلال الأسبوع، وتضم كل مجموعة 10 أطفال يتواجدون للتدريب على خشبة مسرح الوزارة.

إقامة حفل ترفيهي لتكريم الأطفال ورفع معنوياتهم بعد العودة

وأوضحت أن البرنامج التدريبي، سيأخذ الوقت الكافي حتى يستعيد الأطفال كافة قدراتهم، البدنية والصوتية، قبل تنظيم الحفلات الرسمية لهم سواء على مسرح الوزارة أو خارجه مسارح الجامعات أو الأندية أو مراكز الشباب.

وأشارت نجوى صلاح إلى أن الوزارة تستعد لإقامة حفلة ترفيهية للأطفال من أجل رفع الحالة المعنوية لهم، والدخول في أجواء الأنشطة، بعد فترة التوقف الطويلة التي عاشوها في ظل إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.