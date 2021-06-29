مصرع شاب تحت عجلات سيارة مسرعة جنوب بورسعيد

لقى شاب مصرعه من قرية الكاب، جنوب بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره طريق بورسعيد - الإسماعيلية، بعد أن دهسته سيارة مسرعة وفرت هاربة.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب من أهالي قرية الكاب، جنوب بورسعيد، دهساً تحت عجلات سيارة مسرعة، أثناء محاولته عبور الطريق السريع.

تم نقل الجثة، بواسطة سيارة إسعاف، إلى مشرحة مستشفى الزهور، التابعة للتأمين الصحي الشامل، وعلى الفور وجه مأمور قسم شرطة الجنوب ورئيس وحدة مباحث القسم بالانتقال إلى موقع البلاغ، وضبط السائق المتسبب في الحادث، والتحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من تحريات المقدم محمد زكريا، رئيس مباحث قسم شرطة الجنوب، أن المتوفى يُدعى «صالح أ. ص.»، 25 سنة، دهسته سيارة على الطريق السريع بورسعيد - الإسماعيلية، أمام منطقة الكاب جنوب بورسعيد، ويجري فحص الكاميرات بمنطقة الحادث، لتحديد السيارة وسائقها.

الحادث الثانى خلال يومين ببورسعيد

وشهدت مدينة بورسعيد حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ميكروباص والأخرى تاكسي، في شارع «كسرى»، بجوار مبنى هيئة التأمين الصحي الجديد، ومحطة وقود التعاون، في نطاق حي الشرق، في وقت سابق أمس الاثنين، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين، وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة.