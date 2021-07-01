بأوتار محمد الموجي.. 5 أغاني صنعت نجومية عملاقة الغناء

برصيد يزيد عن 1500 لحن، ساهم الموسيقار، محمد الموجي، فى نجومية كبار رموز الغناء في مصر والعالم العربي، فهو أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي وواحدًا من عمالقة الموسيقى.

تعاون الموسيقار مع محمد الموجي «الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 1 يوليو عام 1995 عن عمر ناهز 72 عامًا بعدما أصبح واحدًا من العلامات البارزة في تاريخ الفن والموسيقى»، مع كبار المطربين في الوطن العربي مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، فايزة أحمد، عفاف راضي ومحمد قنديل.

وفى سطور نعرض أبرز الأعمال الفنية للموسيقار محمد الموجى مع عمالقة الغناء:

- أول لقاء فني جمع بين وردة الجزائرية والموجي كان من خلال أغنية «ياقلبى يا عصفور، وأمل الليالي» التي كتب كلماتها علي مهدي وغنتها وردة في فيلم أميرة العرب وبعدها تواصلت اللقاءات والأعمال مثل أغنية «اكدب عليك».

- التقى الموجي بعبد الحليم حافظ في الإذاعة، وقدما نحو 54 أغنية عاطفية، ووطنية، ودينية، ما مجموعه 88 لحن، ومن أشهرهم أغنية «قارئة الفنجان».

- التقى الموجي مع أم كلثوم في عدد من الأغاني أشهرها «للصبر حدود» عام 1963، و«اسأل روحك» عام 1970، وكلاهما من تأليف عبد الوهاب محمد.

- أغنية «شباكنا ستايره حرير» للفنانة شادية

- أغنية الدوامة لصباح