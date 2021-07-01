وظائف جديدة بوزارة الري.. التقديم يبدأ 15 يوليو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف جديدة بوزارة الموارد المائية والري، وذلك لتعيين 238 في وظيفة مهندس جديدة بالتخصصات التالية: "المدني والكهرباء والاتصالات والميكانيكا والحاسب الآلي"، وذلك بالمستوى الوظيفي الثالث "ج"، بموازنة الوزارة والجهات التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة الري

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية التي تتعامل مع المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنية أو أي وظائف جديدة.

- أن يكون محمود السمعة والسيرة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف الجديدة حاصل على بكالوريوس في التخصص المطلوب.

- أن يجتاز الامتحانات الإلكترونية والشفوية المقررة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة .

- يتعين سداد مبلغ 20 جنيها كرسوم لازمة لدخول الامتحان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

** يكون الإعلان اعتبارا من 30 يونيو الماضي، على أن يبدأ التقدم للوظائف على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الاستمارة الإلكترونية اعتبارا من 15 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، ولن يسمح بالتقديم بعد الموعد .

** المستندات المطلوبة للتقديم بوظائف وزارة الري

- صورة شخصية حديثة

- صورة من أصل بطاقة الرقم القومي

- صورة المؤهل الدراسي

- صورة صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجهة لجهاز التنظيم و الإدارة

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد

- صورة شهادة الموقف من التجنيد للخدمة العسكرية والخدمة العامة

- صورة شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة"