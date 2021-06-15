وظائف جديدة للشباب بمحافظة مطروح.. تعرف عليها

تحرص محافظة مطروح على إيجاد وظائف للشباب والاهتمام بهم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل تعيينات لعدد من الشباب، يبلغ 88 شخصاً من الجنسين، من أبناء محافظة مطروح، في قطاع السياحة للعمل في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية الكبيرة بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى منشآت القطاع الخاص بنظام التعيين الدائم، والمؤقت، وذلك من الذين تقدموا من خلال مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح.

وظائف في قطاع السياحة بمطروح

وقال عاطف درويش، وكيل وزارة القوى العاملة بمطروح، إن الوظائف التي جرى توفيرها للشباب، من خلال حصر مستشاري التوظيف بمديرية القوى العاملة، والذين قاموا بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص، ومعرفة فرص العمل والوظائف الشاغرة من العمالة الموسمية والمؤقتة خلال موسم الصيف بالمحافظة 2021، أو من خلال العمالة الدائمة بالتعاقد مع منشآت القطاع الخاص على مدار العام بشكل دائم.

وأشار إلى أن مديرية القوى العاملة نجحت في تعيين عدد 88 من شباب المحافظة، من الذكور والاناث، تعييناً فعلياً مثبتاً من خلال شهادات القيد الواردة للمديرية، وذلك خلال شهري أبريل ومايو، بهدف التيسير على الشباب ومساعدتهم على إيجاد مورد رزق لهم .

توفير وظائف مستمرة عبر القوى العاملة بمطروح

وأكد محافظ مطروح، في تصريحات سابقة، أن المحافظة تحرص على توفير وظائف للشباب فى مختلف القطاعات، على مستوى المحافظة، مشيداً بجهود مديرية القوى العاملة، والجهات المتعاونة، فى توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب الجاد والراغب فى العمل، لتحسين مستوى معيشته، سعياً إلى توفير حياة كريمة للشباب في محافظة مطروح، ضمن خطة الدولة، وتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل، من خلال المشروعات التى يجري تنفيذها على أرض المحافظة، مما تتيح فرص عمل للشباب.