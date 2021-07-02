شريف دسوقي يكشف لـ«الوطن» عن أمنيته بعد بتر ساقه

تحدث الفنان شريف دسوقي عن أمنيته خلال الفترة المقبلة، بعد بتر قدمه، ودخوله مستشفى التأهيل النفسي، ثم استعداده للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية .

وقال «شريف» لـ«الوطن»، «أنا حلم حياتي أحصل على جائزة وعلم مصر يرفع من خلفي على موسيقي السلام الجمهوري، وهذه الخطوة اقتربت بشدة، فأشكر رئيس الجمهورية على دعمي خلال الفترة الأخيرة».

شريف دسوقي يكشف عن مشاريعه المقبلة

وكشف شريف دسوقي عن مستقبله الفني خلال الفترة المقبلة، بعد بتر ساقه، ودخول أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج والتأهيل النفسي، حتى يقوم بتركيب الطرف الصناعي، ويعود لمزاولة نشاطه من جديد.

وقال شريف دسوقي: «عندي فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، هروح لهم من أجل التصوير خلال الأسبوع المقبل لأن المشاهد معظمها وأنا جالس».

وبشأن مشاريعه الأخرى أوضح «دسوقي» لـ «الوطن»: «المشاهد التي بها حركة سينتظرون شهر ونصف الشهر، مر منها 25 يومًا، وسيتم تركيب الطرف الصناعي ثم أقوم بجلسات العلاج الطبيعي».

وكان الفنان شريف دسوقي، قال في أول حوار لـ«الوطن»، إنه عندما كان في مرحلة الإفاقة من «البنج» سمع الأطباء يقولون: «مين هيقول له إن رجله اتقطعت»، فعلمت ما حدث لي، وحركت يدي من تحت الغطاء وقلت: «الحمد لله قطعوا حتة صغيرة».

وتابع: «أول شئ فكرت فيه وقتها أنني أريد الوضوء والصلاة وشكر الله سبحانه وتعالى، لأنني لست طمعاناً في الدنيا، ولا أريد أن أتنافس مع أي شخص على أي شيء».

وأكمل: «أنا مخزِّن بكاء يكفي العالم، ولكن ليس لبتر قدمي، وإنما لاكتشافي أشخاصاً خذلوني في الحياة، فبتر قدمي ليس إصابة لشريف دسوقي، ولكنه استشفاء وتعافٍ من أشخاص كنت مجبراً عليهم، كانوا يلقون عليَّ باستمرار اللوم».