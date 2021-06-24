شريف دسوقي يكشف لـ«الوطن» موعد تركيب الطرف الصناعي لقدمه

كشف الفنان شريف دسوقي، تطورات حالته الصحية بعد جراحة بتر قدمه داخل أحد مستشفيات الإسكندرية قبل أسابيع، وهي العملية التي أعلنتها الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصى بموقع «فيس بوك».

وقال دسوقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: "إنه تلقى رسالة طمأنه من طبيبه المعالج، أمس الأول الثلاثاء، إذ أبلغه أن أمامه شهرا لتركيب الطرف الصناعي للقدم، ومن المقرر مغادرتي للمستشفى المحتجز به حاليا، السبت المقبل، حيث سأعود لمنزلي، لحين موعد تركيب الطرف الصناعي".

وأوضح أنه سيواظب على التغيير على الجرح، لحين تركيب الطرف الصناعي، لافتا إلى أنه راضي بقضاء الله عما حدث له، بحسب قوله.

أبرز الداعمين للفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية

وشكر دسوقى كل من سأل عنه في محنته الصحية، مضيفاً أنه لن ينسي جهود من دعموه، وأبرزهم الفنانة بدرية طلبة التي دفعته لإجراء هذه الجراحة خشية تدهور حالته، فضلاً عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي له حينما أرسل له مندوباً من رئاسة الجمهورية للاطمئنان علي حالته الصحية.

طبيعة الحالة الصحية لشريف دسوقى

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد كشفت عن طبيعة الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» قائلة: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير".