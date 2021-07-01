الغرف التجارية تتوقع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه قبل العيد

توقع مستوردون وعدد من شركات الصرافة الأعضاء بالغرف التجارية، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى دون قفزات سعرية تؤرق الأسواق قبيل عيد الأضحى، مرجعين ذلك إلى تراجع الطلب على الدولار وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وشراء مستلزمات عيد الأضحى منذ أكثر من شهر تمهيدا لطرحها بالأسواق الفترة المقبلة.

وقال على الحريرى، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن الأيام الأولى من شهر يونيو الماضى شهدت زيادة في تحويلات العاملين فى الخارج بنسبة 15%، موضحا «جرت العادة أن يقوم العاملين بالخارج بالتحويل إلى أسرهم قبيل أيام من عيد الأضحى لتلبية احتياجات أسرهم وعائلاتهم خلال هذه المناسبة».

وأوضح الحريرى فى تصريح لـ«الوطن»، أن شركات الصرافة وفي إطار المنافسة خلال فترات المواسم والأعياد تنشط بشكل كبير».

ومن جهتة قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، «تم شراء مستلزمات عيد الأضحى منذ شهرين تمهيدا لطرحها بالأسواق وسط وفرة فى المعروض لوجود حالة من الركود، حيث يشهد الطلب على العملات حاليا حالة من الهدوء من جانب المستوردين».

ولفت شيحة إلى أن هناك احتياطيات استراتيجية كافية من المنتجات الغذائية، تصل لمدة 3 أشهر، وأن هناك مخزون لبعض السلع يكفي طوال العام وهو ما يضمن الحفاظ على أسعار المنتجات بالأسواق دون زيادة.

وتابع: «أنه لا توجد أي مشاكل خاصة في الاستيراد وأن كافة التعاقدات الاستيرادية دخلت البلاد في مواعيدها»، مشيرًا إلى أن كافة السلع ومستلزمات عيد الأضحى متوفرة ولا توجد فيها أزمة، وأن كافة السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك لما بعد العيد».

يشار إلى أن سعر الدولار سجل اليوم الخميس، استقرارا فى كافة البنوك وفق بيانات موقع البنك المركزى.

وحقق الدولار مكسب قرش واحد هذا الأسبوع بالمقارنة بالأسبوع الماضى ليباع بـ15.72 مقابل 15.71 جنيها.