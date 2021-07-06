يهتم طلاب الثانوية العامة بمختلف المواد المقررة عليهم، كما يبحثون عن المناهج المختلفة والدروس لكي يبدأوا في المراجعات على المنهج بأكمله قبل أيام من دخول الامتحانات، منها مادة الأحياء، التي يبحثون فيما يخصها عن توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021.

وفي هذا الصدد وفي إطار تقديم "الوطن" للعديد من الخدمات لمتابعيها، نستعرض في السطور التالية توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021 وفقا لما ذكرته الدكتور عزيزة رجب خليفة.

توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021

الصفل الأول: الدعامة والحركة في الكائنات الحية

من بداية الدعامة في النباتات حتى نهاية الأوتار.

من بداية الحركة في الكائنات الحية حتى نهاية الفصل الاول.

الفصل الثاني في منهج الأحياء: التنسيق الهرموني من بداية جهاز الغدد الصماء حتى نهابة الغدد في الإنسان.

من بداية الغدة النخامية حتى نخايوة العدة الدرقية.

من بداية الغدد الجار درقية حتى نهاية هرمونات القناة الهضمية.

الفصل الثالث في مادة الأحياء: التكاثر في الكائنات الحية

من بداية الفصل الثالث (التكاثر اللاجنسي) حتى نهاية دورة حياة نبات من السراخس.

من بداية التكاثر في النباتات الزهرية حتى نهاية الإثمار العذري.

من بكاية التكاثر في الانسان حتى نهاية مراحل تكوين البويضة في الإنسان.

من بداية دورة التزاوج حتى نهاية الفصل الثالث

الرابع: المناعة في الكائنات الحية

من بداية المناعة في الكائنات الحية حتى نهاية المناعة البيوكيمائية.

وللإطلاع على تفاصيل أكثر خاصة بمنج الأحياء يمكن الدخول على هذا الرابط.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، إلكتروني وورقي، عبر التابلت والبابل شيت، للطلاب النظاميين، وورقيًا فقط للطلاب الراسبين والمنازل، والمحبوسين على ذمة قضايا، وذلك وسط إجراءات احترازية متعددة للوقاية من فيروس كورونا.