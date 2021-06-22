المراجعة النهائية في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة

يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، عن المراجعة النهائية للمواد التي يدرسونها، خاصة في مادة الأحياء، استعدادًا لامتحانات نهاية العام، ومن المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، خاصة طلاب الثانوية العامة، نقدم المراجعة النهائية لمادة الأحياء، والتي لن يخرج عنها الامتحان، ويقدمها الأستاذ محمد المصري، معلم وخبير بمادة الأحياء، وسيتم نشر المراجعات النهائية، عبر بوابة «الوطن TV».

المراجعة النهائية لمادة الأحياء

ويمكن الاطلاع على المراجعة التي تشمل أبرز القواعد والأسئلة من هنــــــــــا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، إلكتروني وورقي، عبر التابلت والبابل شيت، للطلاب النظاميين، وورقيًا فقط للطلاب الراسبين والمنازل، والمحبوسين على ذمة قضايا، في إطار تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حث طلاب الثانوية العامة 2021 على الاستفادة من منصات التعلم الرقمية التي وفرتها الوزارة، موضحا أنها تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم، والتدريب على طريقة الأسئلة الجديدة التي تعقد بها الامتحانات، مشددا على الطلاب بمتابعتها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المنصات التعليمية تتيح للطلاب فرصة التعرف على شكل الورقة الامتحانية النهائية، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الالتزام بمتابعتها جيدا، موضحا أنه تبث فيديوهات تعليمية على هذه المنصات على مدار الساعة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز روابط القنوات والمنصات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2021:

ـ بنك المعرفة المصري

https://www.ekb.eg/

ـ نظام إدارة التعلم

https://lms.ekb.eg/

ـ بوابة التعليم الإلكتروني

http://elearning1.moe.gov.eg

ـ منصة نجوى التعليمية

https://www.nagwa.com/ar/

ـ قناة مدرستنا 2 تردد 1206 رأسى على التليفزيون.

ـ قناة مدرستنا 2 على اليوتيوب.

https://www.youtube.com/c/Madrasetnasecondary/videos

ـ منصة حصص مصر التعليمية.

https://www.hesas.eg/home

ـ قناة مصر التعليمية تردد 11747رأسي.

https://www.youtube.com/.https://adminlive.elwatannews.com/EgyptianEducatio.https://adminlive.elwatannews.com/playlists

- منصة ديسكفري ايديوكيشن.

https://discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/secondary/

⁦⁩ـ منصة البث المباشر من خلال وزارة التربية والتعليم.

https://stream.moe.gov.eg/

ـ منصة المذاكرة الرقمية.

https://study.ekb.eg

وقال وزير التعليم في تصريحات لـ«الوطن»: إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وضع بعناية ودراسة شاملة، وتم تجهيز اللجان الامتحانية التي سيتم عقد الامتحانات بها مع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.