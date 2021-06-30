تعرف على شروط قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 5 يوليو لتلقي طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، وتستمر لمدة يومين علي أن تنتهي 7 يوليو.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين بالمدارس إلا طبقا للحالات التي حددتها الوزارة، ومن خلال اللجنة المختصة بذلك، وأن الاعتذار عن أعمال تقدير الدرجات يتم من خلال مشرف المادة بمقر التقدير في حينه، ويتم التنبيه علي جميع المعتذرين بعدم تمكنيهم من الدخول إلي مقر الاعتذارات بدون ارتداء الكمامة.

حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، والطلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والطلاب المكفوفين.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الحالات التي حددتها الوزارة لقبول الاعتذارات:

1- تقرير طبى حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعفى من أعمال الامتحانات، أو ممنوع من السفر.

2- إجازة بدون مرتب «المستند الدال على ذلك».

3- العمل جزء من الوقت «صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية».

4- نسبة عجز 5%.

5- وجود طفل رضيع «حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد».

6- وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة «تقرير طبي + شهادة ميلاد»، أو طفل مصاب بمرض مزمن.

7- وفاة الزوج أو الزوجة «شهادة وفاة لاتتجاوز العام».

8- سفرالزوج أو يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد «خطاب معتمد من جهة العمل».

9- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة حيث يتم اعتذار أحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

11- الاستدعاء للتجنيد.

12- خصومات ثأرية «خطاب حديث من مديرية الأمن».

13- الإحالة للمعاش.