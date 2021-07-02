حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بالهدوء كما يتذمر الناس حوله من انتقاده اللاذع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم قدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تعرف اليوم كيف تقترب من الآخر بذكاء وتتألق سحرا وجاذبيةً.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.