حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان والعطف على الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بأعمال مهمة، فقط راجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس في منزل الحب تدعمك وتمنحك طاقةً إيجابية، وتُظهر ودّا في التعامل وتكون قدوة للكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.