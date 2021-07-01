حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بأنه شخص موزون وهاديء، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط، الشمس بمنزل الحظ تمنحك مشاعر مشتعلة وأفكار براقة، وتعدك بأوقات سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر.