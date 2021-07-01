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حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:58 ص | الخميس 01 يوليو 2021
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس يتميز بشخصية غامضة، لا يستطيع أن يفصح عن مشاعره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك قوة ونشاطا، ويدفعك للعمل بحماس، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يساعدك على إصلاح علاقاتك، ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر

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